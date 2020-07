Spagna, si accentua la deflazione a luglio (Di giovedì 30 luglio 2020) (Teleborsa) – E’ deflazione per la Spagna nel mese di luglio. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l’inflazione su base annuale è stimata a -0,6% rispetto al -0,3% di giugno e peggio del -0,3% atteso. L’indice dei prezzi al consumo su base mensile registra un forte decremento dello 0,9% dopo il +0,5% di giugno. L’inflazione armonizzata, che tiene conto di un paniere diverso ed identico per tutta l’UE, dovrebbe registrare un decremento tendenziale dello 0,7% a fronte del -0,3% precedente ed al di sotto delle stime di consensus (-0,2%). Su base mensile è attesa a -0,7% dal precedente -0,3%. Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Spagna accentua

Il Messaggero

(Teleborsa) - E' deflazione per la Spagna nel mese di luglio. Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 lug - Per quanto riguarda il credito, "fino a maggio i dati Banca d'Italia non mostrano un impatto marcato delle misure varate sui prestiti alle imprese, che ...