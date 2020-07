Serie A, l’appello di Dal Pino: “Gli stadi vanno aperti pur con tutte le cautele” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Gli stadi italiani vanno riaperti, pur con tutte le possibili cautele e limitazioni. Serve attenzione, determinazione e conoscenza per non fare errori e cogliere opportunità“. È questo l’appello del presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, alle autorità governative in vista della prossima stagione. “Abbiamo presentato uno studio serio per indicare una via per la riapertura degli stadi, ma ad oggi non siamo ancora riusciti ad avere pubblico nello stadio. Per primo dico che la sicurezza viene prima di tutto, ma trovo difficoltà nel vedere discoteche aperte e pensare che sabato sera a Torino, per la premiazione della squadra che ha vinto lo scudetto, non ci sarà nemmeno un tifoso. Alcune ... Leggi su sportface

