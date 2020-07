Ritorno in Classe, Azzolina Chiarisce Questioni Sulle Misure di Sicurezza (Di giovedì 30 luglio 2020) Intervistata da Fanpage, la Ministra Azzolina Chiarisce alcune Questioni in merito alle Misure di Sicurezza per il Ritorno in Classe. Per quanto riguarda i banchi, Azzolina spiega: “Non abbiamo mai imposto nessuna tipologia di banco, sono le scuole a scegliere, in base alle loro esigenze e alla didattica che fanno”. La Ministra parla anche delle ore di lezione: “L’unità oraria può essere flessibile per aiutare l’organizzazione. Ma non si perderà neanche un minuti di monte orario. È già così in molte scuole da 20 anni“. Azzolina conclude: “Sulla scuola abbiamo mobilitato 6 miliardi in pochi mesi. Di questi 2,9 solo per settembre: per ... Leggi su youreduaction

