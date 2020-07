Pietro Maso, l’assassino dei genitori ha percepito il reddito di cittadinanza (Di giovedì 30 luglio 2020) Il suo nome rievoca uno dei casi di cronaca nera più efferati della storia italiana, risalente al 1991. Pietro Maso, il “Mostro di Montecchia”, uccise i genitori assieme a 3 complici. Un nome, il suo, che è balzato negli ultimi anni di nuovo sulle cronache: prima per minacce di morte alle sorelle, quindi per interviste una volta uscito dal carcere. Ora, Pietro Maso torna a far parlare di sé perché avrebbe percepito il reddito di cittadinanza. Pietro Maso, dall’omicidio dei genitori al lavoro in Spagna Negli ultimi decenni si è creata una strana aura di oscuro fascino attorno a Pietro Maso, motivo che l’ha ... Leggi su thesocialpost

SkyTG24 : Pietro Maso percepiva il reddito di cittadinanza anche se interdetto dai pubblici uffici - MediasetTgcom24 : Uccise i genitori nel 1991, Pietro Maso percepiva il reddito di cittadinanza | L'avvocato: 'Ora sospeso'… - MaryamSenada : RT @StefanoMaffiol7: Pietro Maso, l'ultima vergogna grillina: ha ucciso i genitori a colpi di spranga e ha ottenuto il reddito di citt... h… - 12qbert : RT @VittorioDeSant7: L'HANNO PREMIATO. SOLO IN ITALIA ACCADE QUESTO PER COLPA DI UN GOVERNO DI INCAPACI FANNULLONI Pietro Maso, l'ultima… - xilax65 : RT @VittorioDeSant7: L'HANNO PREMIATO. SOLO IN ITALIA ACCADE QUESTO PER COLPA DI UN GOVERNO DI INCAPACI FANNULLONI Pietro Maso, l'ultima… -