Palermo, paziente 30enne immunodepresso e con grave infezione del cuore: rifiutato in altro ospedale, l’équipe di Maria Eleonora Hospital gli salva la vita (Di giovedì 30 luglio 2020) L’endocardite è una patologia rara che colpisce circa 5 persone ogni 100mila: si tratta di un’infezione dell’endocardio, il rivestimento del cuore e delle valvole cardiache, causata molto spesso da batteri che entrano nell’organismo attraverso determinate procedure chirurgiche, come ad esempio estrazioni di denti o posizionamento di cateteri, colonscopie o gastroscopie che vanno a lesionare le pareti interne rendendole attaccabili da agenti patogeni esterni. La patologia colpisce più facilmente i soggetti immunodepressi, condizione per la quale il sistema immunitario non funziona in maniera efficace. È questo il caso di un giovane paziente operato a Maria Eleonora Hospital di ... Leggi su meteoweb.eu

