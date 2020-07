Open Arms, Salvini andrà a processo: il Senato autorizza a procedere (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – L’Aula del Senato ha autorizzato il processo all’ex ministro Matteo Salvini per la vicenda Open Arms. I favorevoli all’autorizzazione sono stati 149, i contrari 141. Un Senatore si è astenuto. All’epoca dei fatti, il leader del Carroccio era ministro dell’Interno. Salvini andrà a processo per “sequestro di persona” e altri capi di accusa in merito ai fatti dell’agosto 2019, quando l’allora ministro dell’Interno, in linea con la politica dei porti chiusi negò lo sbarco ai clandestini a bordo della nave Ong spagnola Open Arms. “Contro di me festeggiano i Palamara, i vigliacchi, gli ... Leggi su ilprimatonazionale

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - eudaimonia00_ : RT @annalisacamilli: Il processo sulla politica dei porti chiusi di Matteo Salvini sarà l'occasione per chiarire una volta per tutte che ne… - danyeffe83 : RT @SecolodItalia1: Open Arms, il Senato dice “sì” al processo. Salvini: «Hanno vinto vigliacchi e scafisti» -