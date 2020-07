Netflix, una docu-serie sul miracolo (che ancora deve avvenire) del Monza di Berlusconi e Galliani (Di giovedì 30 luglio 2020) Chi segue il calcio sa perfettamente che Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, dopo aver guidato il Milan per quasi trent'anni, vincendo 28 trofei (8 scudetti, 6 Supercoppe Italiane, una Coppa Italia, 2 Coppe Intercontinentali, una Coppa del Mondo Fifa per Club, 5 Champions League e 5 Supercoppe Europee), e dopo aver venduto il club rossonero, ben presto, sono tornati nel mondo del calcio, rilevando il Monza (di proprietà Fininvest) e annunciando subito l'obiettivo di raggiungere la serie A in pochi anni.Se il club brianzolo raggiungesse la massima serie alla fine della prossima stagione, si tratterebbe di un miracolo calcistico in quanto il Monza, in ben 108 anni di storia, non ha mai giocato in serie A. pubblicato su TVBlog.it 30 luglio 2020 ... Leggi su blogo

NetflixIT : La storia di Mildred Ratched, prima ancora di diventare l'iconica infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo.… - VioBebe : Notizia bomba! ?? Il 26 agosto esce su @NetflixIT #RisingPhoenix, il docufilm che racconta il mondo delle… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: #Netflix pensa a una serie tv sul #Monza di #Berlusconi - Pochiperpe : RT @NetflixIT: La storia di Mildred Ratched, prima ancora di diventare l'iconica infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Con Sarah… - EasyCharlie21 : RT @CalcioFinanza: #Netflix pensa a una serie tv sul #Monza di #Berlusconi -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix una Il Monza protagonista di una serie su Netflix? Nasce la clamorosa idea Goal.com Netflix-Monza: la storia di Galliani, Berlusconi e della promozione diventerà un docu-film

Dalla Lega Pro a Netflix. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha attirato l’interesse di una casa di produzione americana in trattativa con la nota piattaforma televisiva per allestire un ...

Cineweek sarà in diretta alle 15 su Twitch con Gabriella ed Emanuele 0

Cineweek, il nostro rotocalco sul cinema e le serie televisive, torna oggi alle 15 in diretta rigorosamente su Twitch con Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori. NOTIZIA di Luca Forte — 29/07/2020 Ci ...

Dalla Lega Pro a Netflix. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha attirato l’interesse di una casa di produzione americana in trattativa con la nota piattaforma televisiva per allestire un ...Cineweek, il nostro rotocalco sul cinema e le serie televisive, torna oggi alle 15 in diretta rigorosamente su Twitch con Gabriella Giliberti ed Emanuele Gregori. NOTIZIA di Luca Forte — 29/07/2020 Ci ...