Napoli-Lazio, Immobile può superare Higuain. E i tifosi azzurri si dividono (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn gol per raggiungerlo, due gol per superarlo: è quanto servirebbe ad Immobile per stabilire un nuovo record di gol in un singolo campionato di Serie A. Record che, ad oggi, appartiene a Gonzalo Higuain con 36 reti. Il bomber di Torre Annunziata, che dopo aver timbrato il cartellino contro il Brescia è a quota 35, proverà a fare la storia nella cornice del San Paolo, in quel Napoli-Lazio che ha poco da chiedere alla classifica e che servirà solo per gli almanacchi. Ed ecco che nasce il conflitto nella tifoseria azzurra: meglio che Immobile superi il record o che questo resti ad Higuain? Dopotutto, ricorda qualcuno, l’argentino lo ha ottenuto giocando con la maglia del Napoli. Certo, ma di ... Leggi su anteprima24

