Migranti, Lamorgese ammette: 'Arrivi continui inaccettabili'. Stasera vertice di maggioranza (Di giovedì 30 luglio 2020) Musumeci, governtore della Sicilia denuncia una situazione fuori controllo a Lampedusa. Diversi governatori del nord non vogliono più i Migranti Leggi su tg.la7

Musumeci, governtore della Sicilia denuncia una situazione fuori controllo a Lampedusa. Diversi governatori del nord non vogliono più i migranti ...A Lampedusa, l'esasperazione per i continui arrivi di migranti è giunta, ormai, al limite della sopportazione. In una estate già di per sé difficile dal punto di vista turistico, il fenomeno che ha as ...