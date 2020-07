Letture a sorsi con “Leggete e bevetene tutti” di Elisabetta Musso (Di giovedì 30 luglio 2020) La figura del sommelier svelata tra satira e parodia. Luoghi comuni e vademecum essenziale di una figura professionale in un saggio dissacrante: Elisabetta Musso, avvocato, sommelier e scrittrice, presenta il suo libro “Leggete e bevetene tutti” (Dario Flaccovio Editore), sabato 1 agosto, alle ore 19, a La Terrazza, a Scopello (via Marco Polo, 5). L’evento è promosso dalla Dario... L'articolo Letture a sorsi con “Leggete e bevetene tutti” di Elisabetta Musso puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

