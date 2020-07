Lecce, Sticchi Damiani: “Voglio pensare che Genoa-Verona sia gara pulita e onesta” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Genoa-Verona? Ci sono degli intrecci, ma mi piace pensare che le partite saranno regolari. La nostra battaglia contro il Parma sarà partita vera, nessuno ci ha mai regalato niente“. A Punto Nuovo Sport Show, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani parla così in vista dell’ultima giornata che vedrà il suo club affrontare il Parma con un occhio però al Ferraris dove il Genoa affronterà il Verona in un vero e proprio intreccio per la lotta salvezza. “Voglio pensare che la Serie A sia pulita ed onesta, non penso a favori in un senso o nell’altro, escludo complotti perché sarebbe il male del calcio italiano mettere in campo illeciti sportivi ... Leggi su sportface

