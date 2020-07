Lady D, rivelazioni sconvolgenti del medico: “Poteva essere salvata” (Di giovedì 30 luglio 2020) Era il 29 luglio 1981, ben 39 anni fa, quando la bella e dolce Diana Spencer sposò il principe Carlo, l’erede al trono britannico. La cerimonia, trasmessa in oltre 50 paesi nel mondo, tenne incollati allo schermo oltre 750 milioni di persone. La favola purtroppo ha avuto vita breve. I due, infatti, per forti divergenze caratteriali ed anche per i poco celati tradimenti di Carlo, si sono separati nel 1992 per poi divorziare ufficialmente nell’agosto del 1996. Ad un anno dal divorzio, Lady D fu coinvolta in un terribile incidente d’auto in cui perse la vita. L’incidente avvenne nelle prime ore della notte del 31 agosto 1997 e, oltre a provocare la morte di Diana, coinvolse l’imprenditore Dodi Al-Fayed e il conducente dell’auto. Lady D poteva essere salvata? Sin dalle prime ore dalla tragedia ... Leggi su velvetgossip

Lady Diana e Carlo convolarono a nozze il 29 luglio 1981. Il loro fu il primo grande Royal Wedding mediatico del XX secolo. Ma quanto fu spettacolare il matrimonio, tanto fu disastrosa fin da subito l ...

Spunta un presunto vecchio e segreto account Instagram del principe Harry. Si tratta di una delle delle tante rivelazioni provenienti dal nuovo libro, “Finding freedom”, racconto non autorizzato dalla ...

Lady Diana e Carlo convolarono a nozze il 29 luglio 1981. Il loro fu il primo grande Royal Wedding mediatico del XX secolo. Ma quanto fu spettacolare il matrimonio, tanto fu disastrosa fin da subito l ...Spunta un presunto vecchio e segreto account Instagram del principe Harry. Si tratta di una delle delle tante rivelazioni provenienti dal nuovo libro, "Finding freedom", racconto non autorizzato dalla ...