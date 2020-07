La UEFA risponde a De Laurentiis: “Barcellona-Napoli si giocherà in Spagna come previsto” (Di giovedì 30 luglio 2020) La UEFA risponde al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis attraverso una nota Ansa. “Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto“. Dunque nessuno spostamento, la situazione è sotto controllo. Oggi il patron azzurro aveva parlato a lungo della UEFA e della decisione di giocare il match al Camp Nou nonostante l’alto numero di contagi. Per ora sembra tutto confermato. L'articolo La UEFA risponde a De Laurentiis: “Barcellona-Napoli si giocherà in Spagna come previsto” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

