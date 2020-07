La pelle non dimentica NULLA! Ecco cosa dovete fare per lei (Di giovedì 30 luglio 2020) Siete al corrente del fatto che la pelle non dimentica? Ci riferiamo alle scottature che nel corso delle estati passate avete preso. Certo, una bella tintarella è ciò a cui tutti, uomini e donne, ambiscono in estate, ma questo non esime nessuno dal proteggersi con cura! Oggi vogliamo parlarvi proprio di questa “memoria” che la cute possiede: non scorda mai nulla. Curiose di scoprire il motivo? Allora non vi resta che continuare la lettura! Ecco perché la pelle non dimentica! I raggi UV, penetrando nella pelle, possono danneggiare le cellule, alterando il DNA. Alcune riescono ad auto-ripararsi, altre, invece, no. Nel giro di pochi mesi, ma anche anni o addirittura decenni possono fare la loro comparsa macchie solari, rughe precoci, ... Leggi su pianetadonne.blog

lauraboldrini : Stanotte, dopo ore di ostruzionismo, la Commissione ha votato tutti gli emendamenti alla pdl #Zan contro… - VioBebe : Notizia bomba! ?? Il 26 agosto esce su @NetflixIT #RisingPhoenix, il docufilm che racconta il mondo delle… - francescacheeks : Lentiggini come costellazioni sulla pelle ? In questi giorni sto vivendo in degli #SpaziSonori nei quali non vedo l… - bosonoelena : che carini quelli che dicono “no ma dalle foto non sembra che tu abbia l’acne”. Ma ti pare che ho abbastanza autost… - x4ndrodoc : @RepubblicaTv @repubblica ho capito bene? disagi creati sulla pelle dei turisti? votate bravi poi votate per 'buoni… -

Ultime Notizie dalla rete : pelle non Estate, pelle al sicuro con la crema solare Tiscali.it Razzismo, Zaha: “I giocatori neri non si divertono da tempo sui social”

si era spinto decisamente oltre tra insulti e minacce nei confronti del giocatore solamente per via del colore della sua pelle. Il centravanti ha parlato di questo delicatissimo tema alla CNN ...

Il 95% delle gallerie ligure autostradali a rischio secondo il MIT, Freccero (CNA Savona): "Pagano sempre i soliti"

"Non si può accettare il fatto che gli esiti di questa vergognosa gestione e degli inesistenti controlli debbano pesare sul risultato economico e sulla vita di un'intera Regione" Il super perito del ...

si era spinto decisamente oltre tra insulti e minacce nei confronti del giocatore solamente per via del colore della sua pelle. Il centravanti ha parlato di questo delicatissimo tema alla CNN ..."Non si può accettare il fatto che gli esiti di questa vergognosa gestione e degli inesistenti controlli debbano pesare sul risultato economico e sulla vita di un'intera Regione" Il super perito del ...