Io Robot: trailer, trama e cast del film con Will Smith ispirato a Asimov (Di giovedì 30 luglio 2020) Giovedì 30 luglio alle 21.35 Italia 1 trasmette Io Robot, ispirato, solo lontanamente, alla antologia di racconti del grande Isaac Asimov. Il film di fantascienza diretto da Alex Proyas vede Will Smith come protagonista. Io Robot, trama e cast Nell’anno 2035 la tecnologia e i Robot sono ormai parte della vita quotidiana. Il detective Del Spooner interpretato da Will Smith insieme alla dottoressa Susan Calvin (la bellissima Bridget Moynahan) deve indagare sull’omicidio del dottor Alfred Lanning (James Cromwell), uno scienziato della U.S. Robotica, nel quale sembra essere implicato il Robot Sonny (Alan Tudyk). Ma ciò ... Leggi su tvzap.kataweb

Ultime Notizie dalla rete : Robot trailer Io, Robot, trama e trailer del film in onda giovedì 30 luglio su Italia 1 Dituttounpop Valorant, Killjoy protagonista di un trailer ufficiale: ecco le sue abilità

Killjoy, il nuovo personaggio di Valorant, è protagonista di uno spettacolare trailer introduttivo, ma non è tutto: il comunicato ufficiale rivela le sue abilità. Valorant ha visto l'annuncio di un nu ...

Io, Robot, trama e trailer del film in onda giovedì 30 luglio su Italia 1

Io Robot, il film in onda giovedì 30 luglio alle 21:30 su Italia 1. Trama e trailer del film. Giovedì 30 luglio su Italia 1, andrà in onda il film distopico americano “Io, Robot“. Il film è diretto da ...

Killjoy, il nuovo personaggio di Valorant, è protagonista di uno spettacolare trailer introduttivo, ma non è tutto: il comunicato ufficiale rivela le sue abilità. Valorant ha visto l'annuncio di un nu ...Io Robot, il film in onda giovedì 30 luglio alle 21:30 su Italia 1. Trama e trailer del film. Giovedì 30 luglio su Italia 1, andrà in onda il film distopico americano “Io, Robot“. Il film è diretto da ...