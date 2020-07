Inter, la crescita con Conte c’è stata. Ora Suning vuole vincere (Di giovedì 30 luglio 2020) Questa stagione ha certificato la crescita dell’Inter sotto la guida di Conte La stagione della Serie A che sta per concludersi porta alla prima Inter di Conte tante certezze per il futuro come la crescita rispetto al passato sia sotto il piano del gioco, dove manca costanza, sia sotto l’aspetto dei risultati. “Che l’Inter come competitività in Italia sia cresciuta rispetto al biennio Spalletti è sotto gli occhi di tutti ed è evidenziato dai punti conquistati, ben 79 (nel biennio precedente furono 72 e 69) e dalla distanza ridotta rispetto alla Juventus (da meno 21 del ’18-19 a meno 7 prima delle gare di questo turno); al di là del piazzamento finale che potrebbe essere il secondo posto, così come ... Leggi su intermagazine

FcInterNewsit : GdS - Messi-Inter, Zhang s'è già informato sulla fattibilità. Le parole di Marotta e il Decreto Crescita: affare 'a… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #GenoaInter: 'Vogliamo continuare il nostro p… - VittoRoto : Spuntano le prime cifre di quella che per ora è solo una suggestione: l'#Inter pagherebbe 65 milioni lordi all'anno… - a99904573 : RT @FcInterNewsit: GdS - Messi-Inter, Zhang s'è già informato sulla fattibilità. Le parole di Marotta e il Decreto Crescita: affare 'alla C… - bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: GdS - Messi-Inter, Zhang s'è già informato sulla fattibilità. Le parole di Marotta e il Decreto Crescita: affare 'alla C… -