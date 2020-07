Ilicic, aumenta la preoccupazione: la nuova indiscrezione sul calciatore dell’Atalanta (Di giovedì 30 luglio 2020) E’ tutto rose e fiori in casa Atalanta, il club nerazzurro sta disputando una stagione veramente entusiasmante ma deve fare i conti con il caso Ilicic. La squadra di Gasperini si giocherà la seconda posizione nel campionato di Serie A nello scontro diretto contro l’Inter, sarebbe un risultato eccezionale e ben al di sopra delle più rosee aspettative. Poi potrà concentrarsi sulla Champions League e sulla gara dei quarti di finale contro il Psg, una sfida che non ha bisogno di presentazione. Il club francese è più forte dal punto di vista tecnico, ma l’Atalanta è atleticamente più avanti considerando le tante partite disputate, al contrario dei francesi. Ma tornando allo sloveno c’è preoccupazione per il futuro. Non solo la gara di Champions League, secondo il Corriere ... Leggi su calcioweb.eu

Sinisa Mihajlovic ha parlato di quanto successo con l'Atalanta: "Come ho detto ognuno si fa le regole a casa sua. Io non parlo con la panchina degli altri. Quello che fa la sua panchina non è affare m ...

L'Atalanta vince ancora, batte 1-0 il Bologna e sale momentaneamente al secondo posto della classifica. 17esimo risultato utile consecutivo tra campionato e Champions per una squadra che non perde orm ...

