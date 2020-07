Gianluigi Paragone e la trappola del Mes: meglio fare altro deficit (Di giovedì 30 luglio 2020) E scostamento sia. Se l'alternativa devono essere quegli strumenti finanziari che regalano ai creditori una posizione di privilegio (la cui soddisfazione dev'essere onorata prima degli altri creditori), allora non ho paura di azionare la leva del deficit. E dire sì a un ulteriore indebitamento. Ma la questione è: i soldi generati dallo scostamento dove finiscono? Mi spiego. Il fuoco, se ho freddo, mi serve per scaldarmi. E se ho fame serve per cuocere ciò che mangerò. Ma se lo stesso fuoco finisce tra le mani dei piromani ecco che allora il fuoco diventa pericoloso, non in sé ma per chi lo maneggia. I soldi generati a deficit sono soldi che se utilizzati da «piromani» perdono efficacia. Nell'ascoltare il governo negli ultimi giorni ho avuto la percezione che il ricasco dei «nuovi» soldi ... Leggi su iltempo

