Fumare per dimagrire? Non funziona: parola di scienziati (Di giovedì 30 luglio 2020) «Non smetto di Fumare per non ingrassare». È una scusa ricorrente tra i fumatori incalliti che non hanno davvero intenzione di cambiare abitudini. Ma, adesso, è stata smentita dalla scienza. I ricercatori del Medical Center della Vanderbilt University hanno scoperto che, al contrario rispetto al luogo comune, i fumatori hanno un rischio maggiore, rispetto a chi non ha il vizio delle bionde, di avere depositi di grasso all'interno e intorno agli organi e ai tessuti. Questo tessuto adiposo può interferire con le normali funzioni degli organi e causare problemi di salute, come le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2. Il loro studio è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine. Per scoprirlo, gli scienziati hanno utilizzato la tomografia computerizzata (TC) e hanno misurato il grasso addominale depositato ... Leggi su gqitalia

benedettallort : Quando capirai che i tuoi amici sono tutti degli stronzi falsi sarà troppo tardi. Sei amico con dei falsi allucinan… - PierpaoloPros : @Jnterista_5 Questi post secondo me li fai per far fumare Enzo. - StefanoGliozzi : @Mauro93021178 @falitalia @paola_demicheli Farla fallire è facile, come lo smettere di fumare per Oscar Wilde. Il difficile è chiuderla. - nuvoledacciaio_ : Sto cercando di smettere di fumare e quindi cerco di capire per me cosa significhi. E per la prima volta ho realizz… - Comemigliorare : ?? Per i #fumatori che vogliono smettere di fumare, gli #exfumatori e le persone con problemi di salute respiratoria… -

Ultime Notizie dalla rete : Fumare per Philip Morris “Prodotti senza fumo percorso per tutelare la salute” TuttOggi Un bambino su 3 avvelenato da piombo: il rapporto shock di Unicef

Particolarmente distruttivo per i bambini molto piccoli e fino ai 5 anni di età ... terreno e fondono il piombo recuperato in forni grezzi a cielo aperto che emettono fumi tossici che avvelenano la ...

Civita Castellana, la Lega ha scelto come candidato sindaco Matteo Massaini

Fumata bianca in casa della Lega a Civita Castellana (Viterbo) per la scelta del candidato sindaco. Il Carroccio ha deciso di presentare nella competizione elettorale di settembre il giovane Matteo Ma ...

Particolarmente distruttivo per i bambini molto piccoli e fino ai 5 anni di età ... terreno e fondono il piombo recuperato in forni grezzi a cielo aperto che emettono fumi tossici che avvelenano la ...Fumata bianca in casa della Lega a Civita Castellana (Viterbo) per la scelta del candidato sindaco. Il Carroccio ha deciso di presentare nella competizione elettorale di settembre il giovane Matteo Ma ...