Forte maltempo nel Bellunese: nubifragi e danni ad Auronzo di Cadore, Dama di Cadore e Santo Stefano (Di giovedì 30 luglio 2020) Vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte nel Bellunese a causa della Forte ondata di maltempo che nella serata di ieri ha colpito Auronzo di Cadore, Dama di Cadore e Santo Stefano. Le squadre, presenti con oltre 40 operatori e 15 automezzi, stanno ancora operando per il taglio e la rimozione di alberi caduti lungo le strade e la pulizia di detriti, oltre a operare per prosciugare i numerosi allagamenti. Ad Auronzo è esondato il torrente del Calvario, provocando danni. Una famiglia di 3 persone è rimasta bloccata lungo la provinciale 6 del passo Sant'Antonio a causa della caduta di alberi e della presenza di detriti sulla carreggiata, ed ...

