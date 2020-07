Di Battista – Fornero, vite parallele: il grillino ora fa il barista in Abruzzo, la prof finisce nella giuria di un quiz in Tv (Di giovedì 30 luglio 2020) Di volersi bene non se n’è mai parlato. L’ex parlamentare Alessandro di Battista e l’ex ministra Elsa Fornero hanno condotto vite politiche lungo binari paralleli, sparandosi ogni tanto qualche cartuccia dalle rispettive cerbottane. Ora che entrambi hanno lasciato le aule del Parlamento, sia il grillino che la professoressa di Economia hanno intrapreso strade diverse: il primo si è dato all’esperienza da barman, la seconda ai quiz televisivi. Ma – sia chiaro – solo per un’estate. Al bar di Ortona Il Corriere della Sera trova Di Battista sulla spiaggia privata dell’Hotel Katia di Ortona, intento a vivere la sua ultima avventura fuori dal Movimento 5 Stelle politico. Basettoni e bandana, il ... Leggi su open.online

giomo2 : RT @Open_gol: Di Battista – Fornero, vite parallele: il grillino ora fa il barista in Abruzzo, la prof finisce nella giuria di un quiz in T… - Open_gol : Di Battista – Fornero, vite parallele: il grillino ora fa il barista in Abruzzo, la prof finisce nella giuria di un… - Notiziedi_it : Di Battista – Fornero, vite parallele: il grillino ora fa il barista in Abruzzo, la prof finisce nella giuria di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Battista Fornero Di Battista – Fornero, vite parallele: il grillino ora fa il barista in Abruzzo, la prof finisce nella giuria di un quiz in Tv Open