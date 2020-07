Corinaldo: la tragedia in discoteca, gli arresti, le condanne. Le tappe della vicenda (Di giovedì 30 luglio 2020) È la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 quando, all’interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, comune in provincia di Ancona, cinque minorenni e una madre perdono la vita a causa della calca che si scatena per la diffusione di una sostanza urticante spruzzata all'interno del locale (FOTO). Quella sera era prevista l’esibizione del trapper Sfera Ebbasta (CHI È - LE VITTIME - IL VIDEO DEL CROLLO della BALAUSTRA - LA TESTIMONIANZA DI UNO DEI RAGAZZI SOPRAVVISSUTI).Il momento della tragediaAlle 00.30 si verifica una fuga generale dal locale. Centinaia di ragazzi iniziano a scappare e fin dai primi attimi si ipotizza che la causa del panico sia una sostanza urticante che ha invaso la ... Leggi su tg24.sky

