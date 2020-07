Con l’emulatore Mac OS 8 puoi rituffarti negli anni ’90 (Di giovedì 30 luglio 2020) (Foto: Felix Rieseberg)Per viaggiare nel tempo nell’informatica di consumo degli anni ’90 basta un veloce download e in pochi istanti si potrà rivivere l’esperienza di utilizzare un glorioso Macintosh. Per la precisione il modello Quadra 900 con processore Motorola. Merito dello sviluppatore Felix Rieseberg, che dopo aver già creato un’app emulatore di Windows 95 due anni fa, è tornato con un’altra chicca come l’emulatore per Mac Os 8. Presentato il 22 luglio del 1997, Mac Os 8 introduceva numerose innovazioni come il multi threading (ovvero più processi elaborati contemporaneamente), il Finder che poi è diventato una costante finora, miglioramenti sulla gestione della memoria virtuale e il tema tridimensionale platinum. Il suo ultimo aggiornamento è stato Mac Os 8.6 del 10 ... Leggi su wired

