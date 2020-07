Chiara Ferragni stupisce i fan con un lato B perfetto: “E la cellulite?” (Di giovedì 30 luglio 2020) Chiara Ferragni pubblica una foto sul suo Instagram mettendo in bella vista il lato B. Una forma perfetta che accende la curiosità dei fan: e le imperfezioni? Foto da Instagram: @ChiaraFerragniChiara Ferragni è un’imprenditrice digitale di successo, l’influencer per eccellenza su Instagram, dove può vantare la bellezza di 20,6 milioni di follower. Dunque, tutto quello che fa o che dice ha una risonanza mediatica importante. Proprio sul social di proprietà di Mark Zuckerberg, la bellissima mamma di Leone ha pubblicato un’immagine che la ritrae di spalle, mettendo in mostra il suo lato B, a dir poco perfetto. I Ferragnez sono in vacanza nella splendida Sardegna e la Ferry ha ... Leggi su chenews

