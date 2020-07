"Aiuto, papà vuole ucciderci". Un 12enne salva la famiglia (Di giovedì 30 luglio 2020) Nadia Muratore «papà dice che ci vuole ammazzare tutti». Sono queste le drammatiche parole che un bambino di 12 anni ha pronunciato con un filo di voce ed il terrore di essere sorpreso dal genitore violento, all'operatore della centrale dei carabinieri di Cuorgné, nel Torinese. Immediato è stato l'intervento del Nucleo operativo radiomobile che ha tratto in salvo la mamma, il coraggioso ragazzino ed i suoi due fratellini più piccoli, arrestando il padre che, ubriaco, li stava minacciando con un coltello. A finire nei guai è stato un 33enne di origini romene, disoccupato, da molti anni residente in Italia. Con la scusa di portare del cibo alla moglie, dalla quale si stava separando, è entrato in casa e, visibilmente ubriaco ha iniziato a dare in escandescenza. I suoi tre bambini, tutti ... Leggi su ilgiornale

