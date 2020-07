Adesso Conte e Fico fanno i batteristi. L’imbarazzante siparietto con suonata di tamburi (Video) (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – Radunate a Piazza Montecitorio, in Roma, alcune associazioni a favore della inclusione lavorativa di persone disabili e autistiche, come PizzAut, Il Tortellante e Banda Rulli Frulli, hanno organizzato, assieme al parlamentare di Italia Viva Eugenio Comicini, un evento a base di musica improvvisata e produzione di pizza. L’evento, goloso sia in termini gastronomici e ancora più in termini di visibilità, ha subito attratto uno stuolo enorme di politici – praticamente l’intero Governo. Come riporta infatti Il Tempo, la lodevole iniziativa ha iniziato, col passare dei minuti, a polarizzare l’attenzione di mezzo Governo: ed ecco così il Presidente Giuseppe Conte, il ministro delle finanze Gualtieri, il ministro Bellanova, e poi ancora quella della famiglia, Bonetti, e dell’ambiente, Costa, tutti prodighi ... Leggi su ilprimatonazionale

luigidimaio : Il MoVimento, il premier Conte e tutto il governo hanno riportato il Paese al centro dell’Unione europea. Adesso av… - GrimoldiPaolo : ?? L'EMERGENZA ECONOMICA È ADESSO, NON NEL 2021! #Salvini #RecoveryFund #Conte #EuropeanCouncil - CarmeloP18 : @GabriellaMan @acro__bat @AlbertoBagnai Conte è un coglione si è fatto fottere.Salvini ha sbagliato,non doveva usci… - thefrankyv : @matteosalvinimi Ma come, prima eri tutto un 'Io ho fatto qua', 'Io ho fatto là' e adesso dici che se vai a process… - Marilenapas : RT @Omocaig5: @riotta @matteosalvinimi Mi permetta di fare lo psicologo da bar : avevano votato i 5Stelle ritenendoli quello che non erano… -

Ultime Notizie dalla rete : Adesso Conte Adesso Conte e Fico fanno i batteristi. L’imbarazzante siparietto con suonata di tamburi (Video) Il Primato Nazionale Alessandro Di Battista (M5S) barman per un’estate in spiaggia a Ortona: «La politica? Ve la spiego io»

Dal nostro inviato a Ortona (Chieti) Una fonte spiffera: «Guarda che Di Battista s’è messo a fare il barman». Ma che dici? Ma davvero? Dibba che prepara cocktail? No, scusa: e dove? (Tre giorni dopo) ...

I soldi non mancano. Il problema adesso è: chi li spenderà e come

Insomma, la politica a Bruxelles ha mosso i soldi. Ora i soldi muovono la politica. Finito di applaudire Conte, la questione è diventata chi e come debba gestire i fondi europei per far ripartire ...

Dal nostro inviato a Ortona (Chieti) Una fonte spiffera: «Guarda che Di Battista s’è messo a fare il barman». Ma che dici? Ma davvero? Dibba che prepara cocktail? No, scusa: e dove? (Tre giorni dopo) ...Insomma, la politica a Bruxelles ha mosso i soldi. Ora i soldi muovono la politica. Finito di applaudire Conte, la questione è diventata chi e come debba gestire i fondi europei per far ripartire ...