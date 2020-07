“Abbraccia anche tu un migrante positivo”: l’appello di Pd e Sardine ad essere tutti più buoni (Di giovedì 30 luglio 2020) Solidarietà ai migranti positivi al Covid, criminalizzazione dei cittadini preoccupati. Pd e Sardine non smettono mai di stupire, sebbene ormai ci abbiano abituato a tutto. L’ultima presa di posizione della sinistra italiana arriva dall’Abruzzo, dove è esploso il caso di otto migranti risultati positivi dopo essere stati trasferiti al centro di accoglienza di Pettorano sul Gizio, una comunità di 1385 abitanti in provincia dell’Aquila e a due passi da Sulmona. Il trasferimento dei migranti positivi La scoperta dei casi di contagio, avvenuta solo dopo il trasferimento, ha suscitato un comprensibile moto di preoccupazione sul territorio. E una richiesta di chiarimenti da parte della Lega, che ha annunciato un presidio davanti al centro di accoglienza e presentato un esposto in Procura. Il segretario provinciale della ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : “Abbraccia anche tu un migrante positivo”: l’appello di Pd e Sardine ad essere tutti più buoni… - zerymo : @SkyTG24 Abbraccia anche tu un migrante clandestino! - Bobe_bot : Anche Google Chat abbraccia la tanto attesa modalità scura ( - TuttoAndroid : Anche Google Chat abbraccia la tanto attesa modalità scura - Guyboat64 : @MadameA02 Ecco se la prende anche con chi non ci vede, si avvicina, lo toccs6lo abbraccia gli passa il virus, i ba… -

Ultime Notizie dalla rete : “Abbraccia anche C'è Posta Per Te chiude | le parole di Maria De Filippi Zazoom Blog