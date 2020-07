Zingaretti: basta con problemi e paura, ora soluzioni e speranza (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “Abbiamo una missione culturale, etica e politica in questo momento storico dell’Italia: dobbiamo distruggere il binomio problemi-paura e sostituirlo con soluzioni-speranza-fiducia. Trovo una grande fragilita’ in una parte di classe dirigente italiana che per pigrizia svolge l’unico compito di elencare i problemi di questo tempo. Ma non e’ questo il compito di coloro che vogliono costruire un futuro per questa democrazia”. Lo ha detto il presidente del Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando in occasione dell’ultima giornata del roadshow ‘Le idee di tutti. Il Lazio del futuro’. “In campo c’e’ l’illusione che il compito della classe dirigente italiana e’ cavalcare i ... Leggi su romadailynews

RamaNefru : @sardum Direi di no, basta vedere Zingaretti - TBarazzo : @amalialena @azimmolo @LGmarangon Aridaje con sto Zingaretti... Stiamo parlando di un presidente di regione che da… - stefania62 : @MattBiff @giorgio_gori @nzingaretti E dovete muovervi, siamo stanchi di faremo, dovete fare. Se zingaretti non d i… - ErPanfi : @snakebyte85 @lauraboldrini > prima di dire basta? Correttissimo. Ma a chi lo dobbiamo dire,noi elettori? Ai pochi… - snakebyte85 : @ErPanfi @lauraboldrini È più di un anno che Zingaretti e buona parte del partito non hanno fatto NIENTE sui decret… -