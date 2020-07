"Usciamo dal coma del Covid e affrontiamo il dramma dei migranti", dice Levy (Di mercoledì 29 luglio 2020) AGI - "Il Covid ha eclissato la questione migratoria e ha ritardato l'urgente presa di coscienza del dramma dei rifugiati": a denunciarlo è il filosofo francese Bernard-Henri Levy che in un'intervista alla Stampa ha esortato a "uscire da quella specie di coma che ci siamo autoinflitti in questi mesi". In particolare a suo avviso l'Europa è ferma davanti alla "tragedia" dei migranti, mentre "dovrebbe essere presente". Il filosofo, reduce da un viaggio in Libia, ha avvertito che non si può lasciare al governo di Tripoli, "e a Erdogan che è il vero capo in Libia, il compito di garantire la sicurezza dei migranti che sbarcano". "Serve una politica coordinata che coinvolga l'intero Mediterraneo e una affrontata nell'insieme dell'Europa", ha aggiunto, "il ... Leggi su agi

SniperBoyMI : @Riku90 Porta con te delle crocchette e quando esce e fa i suoi bisogni lo premi con una crocchetta ... vedrai che… - Notiziedi_it : “Usciamo dal coma del Covid e affrontiamo il dramma dei migranti”, dice Levy - Toroseduto1963 : @MauryZanetti @DSM_134 @GhostRi00817922 @MadameA02 E il 'gigler' ? Suvvia non usciamo dal tema: Bocelli è un coglione... - val_nos : @Luca_Gualtieri1 Risposta: usciamo dall’euro prima di andare in recessione per altri 20! A parte la crescita del PI… - antonio_debiasi : @AlbertoBagnai Si parla sempre di problemi ed è giusto ... ma quando si inizierà a parlare di soluzioni?? Prima ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Usciamo dal Usciamo dal silenzio left Film Derio Di Pumpo

Tutti i film Derio Di Pumpo della storia del cinema, tv e streaming, dal 1895 a oggi. Elenco completo di schede con uscita, trame, locandine, cast e trailer.

La via del consolidamento

Forte del successo degli ultimi anni, il mercato dei sevizi legali nel settore capital markets prosegue oggi la sua corsa verso il rafforzamento. Complici le numerose innovazioni normative a livello c ...

Tutti i film Derio Di Pumpo della storia del cinema, tv e streaming, dal 1895 a oggi. Elenco completo di schede con uscita, trame, locandine, cast e trailer.Forte del successo degli ultimi anni, il mercato dei sevizi legali nel settore capital markets prosegue oggi la sua corsa verso il rafforzamento. Complici le numerose innovazioni normative a livello c ...