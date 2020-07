Una rete di hacker cinesi avrebbe violato i server del Vaticano (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Foto: Vincenzo Pinto/Afp/Getty Images)Una società di cybersecurity statunitense, la Recorded Future, ha dichiarato di aver scoperto che un gruppo di hacker legati al governo cinese, negli ultimi tre mesi, è riuscito a infiltrarsi nei server del Vaticano per rubare segreti diplomatici riguardo i negoziati in corso tra Pechino e Santa Sede sul rinnovo dell’accordo per la nomina dei vescovi. Tra gli altri obiettivi degli informatici cinesi ci sarebbero state anche le comunicazioni riservate tra la diocesi di Hong Kong, la Holy See Study Mission, una delle missioni evangeliche più importanti al mondo con sede nella città stato che funge da collegamento per tutte le 33 diocesi presenti in Cina, e il Pontificio istituto missioni estere (Pime). Nel report della Recorded si ... Leggi su wired

