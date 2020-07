Sondaggio: per il 54% è indispensabile che l’Inter tenga Sanchez (Di giovedì 30 luglio 2020) Secondo voi, per l’Inter è indispensabile trattenere Sanchez? Sì (54%) No (46%) FOTO: Twitter Inter L'articolo Sondaggio: per il 54% è indispensabile che l’Inter tenga Sanchez proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

FBiasin : Cose di #Inter #Kante: ad oggi non c’è nulla, neppure un sondaggio. #Kumbulla: l’interesse rimane concreto (ma non… - oscarvalle1984 : RT @MaestroJuventus: Sondaggio #Benevento per #Pjaca. Chattava in merito a ciò #Paratici in #CagliariJuventus - ErDuca79 : REFERENDUM COSTITUZIONALE per la RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI 20-21 settembre 2020 Prima di votare sondagg… - MaestroJuventus : Sondaggio #Benevento per #Pjaca. Chattava in merito a ciò #Paratici in #CagliariJuventus - andreadgu12 : Sondaggio anno 80 ...eri per.... -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio per Un sondaggio per far parlare i commercianti IL GIORNO Campania: Rotondi, 'Lega non supererà Fi'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia ala Camera, definisce "uno scenario improbabile" l'ipotesi che la Lega possa superare Fo ...

Elezioni e referendum, maledetta par condicio

La par condicio è partita, con il suo implacabile calendario. Il 18 luglio scorso fu pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica di convocazione del referendum sul t ...

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Forza Italia ala Camera, definisce "uno scenario improbabile" l'ipotesi che la Lega possa superare Fo ...La par condicio è partita, con il suo implacabile calendario. Il 18 luglio scorso fu pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica di convocazione del referendum sul t ...