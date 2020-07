Serie A, le formazioni ufficiali delle partite delle 21.45 (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Juventus Campione d'Italia fa visita ad un Cagliari che vuole migliorare la sua classifica e raggiungere i 47 punti. Sfida tra squadre ormai salve quella del Franchi tra Bologna e Fiorentina, mentre allo Stadio Grande Torino i granata ospitano una Roma a caccia di punti per mettere in ghiaccio la qualificazione in Europa League. Queste le formazioni ufficiali.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 999037" align="alignnone" width="300" Sardegna Arena (Getty Images)/captionFIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ghezzal.BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Corbo, Denswil; Medel, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Ionita, ... Leggi su itasportpress

