Serie A, la Juve perde a Cagliari. Vittorie per Roma, Milan e Lazio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Serie A, i risultati di mercoledì 29 luglio 2020: la Juventus perde a Cagliari. Vittorie per Roma e Milan. Roma – Serie A, i risultati di mercoledì 29 luglio 2020. Nelle sfide delle 19.30 vincono Lazio, Milan, Verona, Sassuolo. Importante successo anche del Lecce che riapre la lotta per non retrocedere. La Roma batte il Torino e conquista il quinto posto. Poker Fiorentina, Juve k.o. a Cagliari. Serie A, i risultati di mercoledì 29 luglio 2020 Di seguito i risultati di mercoledì 29 luglio 2020, sfide valide per la trentasettesima giornata di Serie A. (CLASSIFICA E ... Leggi su newsmondo

