Sequestrata da due fratelli e costretta a prostituirsi incinta: salvata dalla polizia

Sequestrata da due fratelli e costretta a prostituirsi incinta. Le avevano promesso un lavoro in fabbrica ma quando è arrivata dalla Romania l'hanno rinchiusa dentro quattro mura, picchiata e costretta ad aver rapporti con quindici uomini al giorno. Dopo mesi di sofferenze la ragazza, rimasta incinta, è riuscita a chiedere aiuto alla famiglia ed è stata salvata dalla polizia. Oggi è libera e, malgrado le violenze, ha dato alla luce un bambino sano. L'avevano aiutata a trasferirsi dalla Romania con la promessa di un lavoro in fabbrica, ma una volta nelle loro mani l'hanno costretta a prostituirsi. Rinchiusa ...

