SBK Jerez: Ducati la favorita, BMW la più veloce (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dei cinque produttori che sabato e domenica disputeranno Superpole e gare, ognuno ha una propria storia sul circuito di Jerez e Ducati è quella che ha ottenuto finora il maggior numero di vittorie ...

Tom Sykes, che in gara1 a Jerez sarà alla sua 300° partenza in SBK, nelle tre gare tra i canguri ha raccolto un nono ed un decimo posto in gara, mentre nella più breve Superpole Race è giunto sesto, a ...

SBK, Jerez: Melandri ritrova la Ducati, ma rinuncia alla “Manu”

La Superbike ritrova a Jerez i suoi protagonisti e anche qualche vecchia conoscenza del passato, stiamo ovviamente di Marco Melandri. Dopo nove mesi d’assenza il romagnolo sarà di nuovo in azione ...

