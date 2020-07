Sampdoria-Milan, ammonizione per il diffidato Rebic: salterà la sfida contro il Cagliari (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ante Rebic non sarà disponibile per la sfida fra Milan e Cagliari. Stefano Pioli dovrà fare a meno dell’attaccante croato, indisponibile a causa di un’ammonizione nel corso del match contro la Sampdoria. L’attuale effettivo dei rossoneri figurava difatti fra i diffidati rossoneri: sanzione arbitrale che costerà il trentottesimo turno al classe ’93, il quale termina quindi stasera il proprio campionato di Serie A. Leggi su sportface

