Probabili formazioni Brescia-Sampdoria: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Brescia-Sampdoria, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2019/2020. Si gioca alle 18:00 di sabato 1 agosto nella cornice dello Stadio Rigamonti mentre Dazn trasmetterà la partita in diretta esclusiva in tv o su qualsiasi dispositivo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco con pagelle, moviola e parole dei protagonisti. Brescia – Spazio al 3-5-2 con Torregrossa e Ayé sul fronte d’attacco mentre Martella e Sabelli dovrebbero agire sulle corsie laterali. Chancellor andrà a sostituire lo squalificato Papetti. Sampdoria – Out Ekdal e forse Chabot. Ballottaggio a tre tra Ramirez, Bonazzoli e Gabbiadini per accompagnare Quagliarella in ... Leggi su sportface

