Principe William e quel regalo che a Kate Middleton non piacque: "Non lo dimenticherò" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Principe William non dimentica quel regalo improbabile fatto a Kate Middleton: ecco quale fu la reazione della Duchessa di Cambridge. Uno dei primi regali fatti dal Principe William a Kate Middleton è stato un binocolo, un errore di valutazione che il Principe non ha mai dimenticato, soprattutto per la reazione della duchessa di Cambridge. A tutti può capitare di sbagliare regalo anche se sei il Principe William e non hai problemi di budget. Il duca di Cambridge, ospite del podcast della BBC Radio 5 Live 'That Peter Crouch', ha raccontato di quella volta che ha deluso Kate con un regalo ... Leggi su movieplayer

Krisstaly03 : RT @EsattoC: William o Harry, quale principe preferite? ?? A 100RT LE FOTO SENZA CENSURA ?? - carlolino59 : RT @EsattoC: William o Harry, quale principe preferite? ?? A 100RT LE FOTO SENZA CENSURA ?? - antniorusso166 : RT @EsattoC: William o Harry, quale principe preferite? ?? A 100RT LE FOTO SENZA CENSURA ?? - exotronomy : mi sembra il principe william - cristophercorna : RT @EsattoC: William o Harry, quale principe preferite? ?? A 100RT LE FOTO SENZA CENSURA ?? -