‘Netflix’, tutte le novità in arrivo ad agosto 2020! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Siamo ormai nel pieno della stagione estiva, ma per gli amanti di film e serie tv non è certamente un problema trovare il tempo da dedicare alla loro passione. In questo ci aiuta Netflix che, come ogni mese, ci riserva tante novità da non perdere. Dall’otto agosto sarà disponibile Unbreakable Kimmy Schmidt, serie tv statunitense che racconta le vicende di Kimmy Schmidt, giovane 29enne approdata a New York dopo essere scampata ad una setta apocalittica. Dal sei, invece, uscirà la terza stagione di The Rain, prima serie danese prodotta da Netflix. Dal quattordici potrete vedere Teenage Bounty Hunters. “Questa serie parla di due giovani donne che tentano di vivere le loro vite secondo le proprie regole, senza preoccuparsi degli haters“, ha dichiarato la creatrice Kathleen Jordan. Dalla stessa data sarà visibile ... Leggi su isaechia

