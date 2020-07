Machine Gun Kelly e Megan Fox nel primo scatto di coppia su Instagram (Di mercoledì 29 luglio 2020) La conferma della storia d'amore tra Machine Gun Kelly e Megan Fox arriva dai diretti interessati: sul profilo Instagram del rapper, infatti, è comparsa una foto che li ritrae insieme con una dedica piena di affetto. I rumors su un loro potenziale flirt si erano già consumati in precedenza, specialmente quando l'attrice si è recata a Portorico per girare il film Midnight In The Switchgrass accanto a MGK. I due, infatti, erano stati visti passeggiare mano nella mano mentre uscivano da un bar di Los Angeles. In quell'occasione era anche scappato un bacio. Megan Fox, del resto, nel maggio 2020 aveva interrotto il matrimonio con Brian Austin Green e Machine Gun Kelly era proprio la persona rincorsa dal gossip come probabile nuova fiamma ... Leggi su optimagazine

