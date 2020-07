Lazio, l’offerta per convincere David Silva: contratto pluriennale e ingaggio top (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Lazio sta trattando per l’ingaggio di David Silva. Il calciatore si è infatti svincolato dal Manchester City e i biancocelesti hanno pronto il piano per portarlo in Italia. La Lazio non può certo garantire a Silva gli 8 milioni che percepiva in Premier League, ma il 35enne difficilmente troverà una squadra che gli offra la stessa cifra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, piano della società biancoleste è dunque quello di proporre a David Silva un contratto di 3-4 anni al massimo degli standard laziali, ossia 3.5-4 milioni all’anno. Il centrocampista valuterà anche le offerte ricevuta dalla MLS e da Dubai, ma a livello di prestigio la Lazio ... Leggi su sportface

