La protesta dei sindacati per la sanità: il sit-in a Udine (Di mercoledì 29 luglio 2020) Carenza di personale, mobilità definita “selvaggia” e slittamento della trattativa per le risorse aggiuntive. Sono alcuni dei motivi che hanno spinto i sindacati, in forma unitaria, a ritrovarsi per un sit-in di protesta all’esterno dell’ospedale di Udine nel pomeriggio del 27 luglio. (Video a cura di Christian Seu) Leggi su udine20

LegaSalvini : #LAMPEDUSA INVASA DAI MIGRANTI: SI LEVA LA PROTESTA DEI SINDACATI DI POLIZIA E DELLA LEGA - LisiEmiliano : RT @gabrieleburgio: Servono assolutamente degli interventi per salvare e salvaguardare uno dei settori più importanti per l'economia del no… - presstours : RT @gabrieleburgio: Servono assolutamente degli interventi per salvare e salvaguardare uno dei settori più importanti per l'economia del no… - poli_flo : RT @Ty_il_nano: Perché mettete la mascherina lasciando il naso scoperto? Vi serve per orientarvi? Siete dei cani da tartufo? Sapete arricci… - DambrosioSarah : RT @Ty_il_nano: Perché mettete la mascherina lasciando il naso scoperto? Vi serve per orientarvi? Siete dei cani da tartufo? Sapete arricci… -

Ultime Notizie dalla rete : protesta dei Ex Don Uva, domani sit in di protesta dei lavoratori Basilicata24 Fase 3: Calderone, 'ascoltateci o prossima volta saremo molti di più in piazza'

Roma, 29 lug. (Labitalia) - "Se non verremmo ascoltati ci ritroverete nuovamente in piazza, molto più numerosi di oggi. La prossima volta saremo molti di più, con molte altre categorie professionali.

Fase 3: da ammortizzatore unico a cabina di regia, ecco dossier consulenti lavoro

Roma, 29 lug. (Labitalia) - Un ammortizzatore sociale unico con causale Covid-19 per rispondere ad una crisi eccezionale. E' la proposta che arriva dai consulenti del lavoro con il dossier preparato i ...

Roma, 29 lug. (Labitalia) - "Se non verremmo ascoltati ci ritroverete nuovamente in piazza, molto più numerosi di oggi. La prossima volta saremo molti di più, con molte altre categorie professionali.Roma, 29 lug. (Labitalia) - Un ammortizzatore sociale unico con causale Covid-19 per rispondere ad una crisi eccezionale. E' la proposta che arriva dai consulenti del lavoro con il dossier preparato i ...