Giuseppe Conte rockstar: suona la batteria a Monte Citorio – Video (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giuseppe Conte suona la batteria. Il Presidente del Consiglio in versione Ringo Starr in occasione di un’iniziativa a favore di ragazzi autistici, suona in piazza MonteCitorio assieme a Roberto Fico. Lo abbiamo visto palleggiare come un calciatore, in un Video girato da Brunello Cucinelli, lo scorso anno nella casa dell’imprenditore umbro. Lo vediamo quest’oggi suonare come un musicista consumato in piazza Monte Citorio, in occasione di una giornata a sostegno delle disabilità organizzata da un membro del partito renziano Italia Viva. Il Premier, assieme a Roberto Fico, si sono dilettati nel suonare tamburi e percussioni realizzati in materiale riciclato ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : La proroga dello stato di emergenza non è 'una torsione autoritaria'. Così il premier Giuseppe Conte al Senato ha f… - rtl1025 : ?? 'Oggi sui social c'è qualche cittadino convinto che prorogare lo #statodemergenza significhi rinnovare il… - HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Non creare confusione, dal primo agosto nessun lockdown' - CarlottaMiller_ : RT @repubblica: Conte in versione batterista: suona i tamburi in piazza - Gryffindor514 : Giuseppe Conte passione batterista ?????? #GiuseppeConte -