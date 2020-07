Gherardo Colombo: "Prima salviamo i migranti, poi ne parliamo" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gherardo Colombo ha un nuovo obiettivo ed è tra quelli più nobili: “Salvare gente in mezzo al mare”. A dirlo è lo stesso ex magistrato di Mani pulite nel presentare l’associazione e Onlus ResQ - People saving People, di cui sarà presidente onorario. E da giurista spiega che tale “impegno è previsto dalla nostra stessa Costituzione. All’articolo 10 dice che le persone che nel loro paese non possono valersi delle libertà democratiche garantite dalla nostra costituzione hanno il diritto di essere accolte. Non è una facoltà o un privilegio. È un diritto”. La Onlus avrà una nave da circa 40 metri con 10 persone di equipaggio per il funzionamento, e 9 tra medici e infermieri, soccorritori, mediatori giornalisti e fotografi. Due gommoni veloci, invece, ... Leggi su huffingtonpost

