Elisabetta Gregoraci sta con l’ex di Diletta Leotta? Il gossip di Chi (Di mercoledì 29 luglio 2020) In piena estate spunta un nuovo ghiottissimo gossip ed a renderlo noto è stato il settimanale Chi. La protagonista è Elisabetta Gregoraci, possibile nuova concorrente del Grande Fratello Vip. L’indiscrezione tuttavia non riguarda il suo futuro professionale bensì il presunto attuale stato sentimentale. La ex moglie Flavio Briatore ha trovato un nuovo amore? Elisabetta Gregoraci... L'articolo Elisabetta Gregoraci sta con l’ex di Diletta Leotta? Il gossip di Chi proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Elisabetta Gregoraci sta con l’ex di Diletta Leotta? Il gossip di Chi - IsaeChia : #ElisabettaGregoraci, il nuovo amore è l’ex di una famosa donna del mondo dello spettacolo? L’indiscrezione del set… - FBecco25 : RT @AndreaGalastro: manila nazzaro conduce la serata karaoke sotto le stelle tezenis meglio di come elisabetta gregoraci conduce battiti li… - Luca_zone : RT @AndreaGalastro: manila nazzaro conduce la serata karaoke sotto le stelle tezenis meglio di come elisabetta gregoraci conduce battiti li… - fabio95126130 : RT @dea_channel: la dea Elisabetta Gregoraci in white bikini ???????????? -