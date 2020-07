Coronavirus, seconda ondata in atto? In Spagna e Giappone più di mille casi al giorno (Di mercoledì 29 luglio 2020) I contagi da Coronavirus sono in aumento in Europa e in Asia e questo potrebbe far pensare che sia già in atto una seconda ondata o che comunque la prima abbia ripreso grande vigore. Dall'altra parte dell'Oceano, invece, Stati Uniti e Sudamerica sono certamente alle prese ancora con la prima ondata e per loro è devastante, visto che gli USA, a causa di una impennata nelle ultime 24 ore, hanno superato i 150mila decessi e ci sono almeno 4,3 milioni di casi, con un aumento di circa 60mila nell'ultima giornata. In Brasile i casi sono già quasi 2,5 milioni e il numero dei morti è salito a 88.539 con l'aggiunta dei 921 decessi delle ultime 24 ore.In Asia c'è un nuovo aumento dei casi sia in Cina, dove ne sono registrati ... Leggi su blogo

Corriere : Seconda ondata di Covid in Spagna: Parigi, Londra e Berlino chiudono le porte. Turismo in crisi - repubblica : Fauci: 'In autunno è possibile una seconda ondata nel Nord Italia' - Mov5Stelle : Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronav… - MaxiSironi : RT @Cartabellotta: #coronavirus: molti immaginano la seconda ondata come una nuova catastrofe. Antony #Fauci ipotizza 3 scenari, strettamen… - dani_bongi : RT @Cartabellotta: #coronavirus: molti immaginano la seconda ondata come una nuova catastrofe. Antony #Fauci ipotizza 3 scenari, strettamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus seconda Europa e coronavirus: i timori di una seconda ondata ISPIonline Coronavirus, lo strano caso del Vietnam: dopo mesi senza contagi scoppiano nuovi focolai

In un mondo afflitto dalla pandemia, il Vietnam sembrava un miracolo. Col passare dei mesi senza che un solo decesso venisse registrato, i vietnamiti hanno iniziato a lasciare le loro mascherine a cas ...

Caltagirone: -7,5% ricavi a 659,9 milioni nel I sem., utile netto di 18,4 mln -3-

senza considerare eventuali nuove situazioni di recrudescenza della pandemia Covid-19 nei prossimi mesi, di conseguire nel secondo semestre 2020 risultati non inferiori in termini di ricavi e di ...

In un mondo afflitto dalla pandemia, il Vietnam sembrava un miracolo. Col passare dei mesi senza che un solo decesso venisse registrato, i vietnamiti hanno iniziato a lasciare le loro mascherine a cas ...senza considerare eventuali nuove situazioni di recrudescenza della pandemia Covid-19 nei prossimi mesi, di conseguire nel secondo semestre 2020 risultati non inferiori in termini di ricavi e di ...