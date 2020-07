Conte in Aula: «Confusione sui social no a nuovo lockdown da agosto» (Di mercoledì 29 luglio 2020) ?Il premier Giuseppe Conte riferisce stamani alla Camera sulla proroga dello stato di emergenza per la crisi seguita alla pandemia da Covid19: «Il coronavirus non ha completamente... Leggi su ilmattino

rtl1025 : ?? 'Oggi sui social c'è qualche cittadino convinto che prorogare lo #statodemergenza significhi rinnovare il… - LiciaRonzulli : #Conte in Aula chiede il prolungamento dello Stato di #Emergenza! E io gli ho risposto in Aula!!!! #staytuned… - matteorenzi : Oggi in Aula il Premier Conte illustra l’accordo europeo. Io interverrò intorno alle 12.45-13: vi aspetto in dirett… - MaeyCat : RT @ItalianPolitics: POLITICA. In Aula, alla Camera, il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe C… - ItalianPolitics : POLITICA. In Aula, alla Camera, il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, Giusepp… -