Concerto abusivo del neomelodico a Napoli, intervengono polizia e carabinieri: ?respinti dalla folla di spettatori (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le foto che vedete in cima a questa pagina mostrano una Gazzella che fa inversione e si allontana e una Volante che pure va via, ma facendo retromarcia: le due auto erano arrivate dopo segnalazioni... Leggi su ilmattino

partenopeoswiss : RT @NotizieFrance: Un concerto abusivo di un neomelodico a #Pinura sta bloccando una strada. I cittadini hanno chiesto l'intervento delle f… - NotizieFrance : Durante la Vita in Diretta Estate su #Rai1 abbiamo raccontato la verogogna del concerto abusivo e illegale di stan… - DjMayone : Scandaloso il fatto del concerto abusivo a Napoli del cantante neomelodico. - AntonellaStara3 : RT @NotizieFrance: Un concerto abusivo di un neomelodico a #Pinura sta bloccando una strada. I cittadini hanno chiesto l'intervento delle f… - NotizieFrance : Un concerto abusivo di un neomelodico a #Pinura sta bloccando una strada. I cittadini hanno chiesto l'intervento de… -

Le foto che vedete in cima a questa pagina mostrano una Gazzella che fa inversione e si allontana e una Volante che pure va via, ma facendo retromarcia: le due auto erano arrivate dopo segnalazioni pe ...Strada bloccata a Pianura, nell’area ovest di Napoli, per una serenata a una ragazza: il concerto abusivo di un neomelodico ha richiamato centinaia di giovanissimi, che si sono accalcati davanti al pa ...