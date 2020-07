Claudia Gherardelli scomparsa: appello per ritrovare la giovane (Di mercoledì 29 luglio 2020) appello per ritrovare la giovane donna della provincia di Napoli, Claudia Gherardelli, 32 anni, fotografa: scomparsa ieri da casa. Da 36 ore circa non si hanno notizie di Claudia Gherardelli, 32 anni, fotografa. La donna vive con il marito a Piazzolla di Nola, una frazione di Nola. Del caso della sua scomparsa, se ne occupa … Leggi su viagginews

