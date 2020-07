Campidoglio: pino caduto a Piazza Venezia non mostrava segni malattia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – Dai rilievi effettuati dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale conclusi ieri pomeriggio, risulta che “il pino caduto lunedi’ a Piazza Venezia era interrato per circa 70 centimetri. Una situazione prodotta dai lavori di rifacimento dell’aiuola avvenuti, a quanto riferito dagli uffici del Dipartimento Tutela Ambientale, circa 10 anni fa. Cio’ ha provocato il deterioramento della parte interrata del tronco e lo sviluppo di un fungo che ha quasi completamente distrutto le radici”. Cosi’ il Comune di Roma in una nota. “Nulla di visibile all’esterno: il pino non mostrava alcun segno di malattia che lasciasse ipotizzare la necessita’ di ulteriori esami diagnostici e, del resto, anche la scheda ... Leggi su romadailynews

Sembra che curare gli alberi di Roma equivalga a svuotare il mare con un bicchiere guardando al complesso arboreo totale della città (330 mila fusti) e agli strumenti (anche economici) nelle mani dell ...

